Tonali ‘inguaia’ la Juventus: 25 milioni e addio Allegri

Il Newcastle ha scelto il sostituto di Sandro Tonali per gennaio: 25 milioni sul piatto e Juventus fuori dai giochi

La squalifica ormai prossima di Sandro Tonali costringerà il Newcastle a intervenire già a gennaio sul mercato per trovare un sostituto.

Il centrocampista ex Milan è stato coinvolto nel caos calcio scommesse e, dopo un fantastico inizio di stagione in Premier League, sarà costretto a scontare una squalifica piuttosto corposa. Il Newcastle ha investito ben 80 milioni di euro in estate per prelevarlo dal club rossonero e si ritrova a dover fare a meno di un investimento estremamente corposo. A gennaio le Magpies dovranno trovare un nuovo centrocampista di livello che possa tenere le redini del reparto. Un nome caldo nella lista delle preferenze del Newcastle è quello di Kalvin Phillips.

Juventus, il Newcastle si inserisce per Kavlin Phillips: dal City per il dopo Tonali

Anche la Juventus sta valutando Kalvin Phillips tra le opzioni per rinforzare il centrocampo già da gennaio.

Il centrocampista inglese è arrivato poco più di un anno fa alla corte di Pep Guardiola dopo 7 stagioni in cui ha vestito la maglia del Leeds United. Giocatore importante anche per la nazionale inglese di Southgate, se pur in questo momento abbia perso un pò di terreno. Il City ha investito ben 50 milioni per prelevarlo nell’estate 2022 ma il suo inserimento fino ad ora non è stato particolarmente significativo. In questo inizio di stagione ha disputato appena 3 partite in Premier League e 2 in Champions League. Phillips vorrebbe maggior spazio e in questo momento con Guardiola non sembra trovarne. Come sottolineato dal quotidiano britannico Sun, il Manchester City sarebbe disposto a sacrificare Kalvin Phillips già nel mercato di gennaio. Attualmente la richiesta è di 25 milioni di euro, una cifra alla portata anche della Juventus. Sulle tracce del classe ’95 ci sarebbe anche il Newcastle che avrebbe individuato Phillips per rimpiazzare Sandro Tonali. In questo momento lo scenario più plausibile è che il nazionale britannico rimanga in Premier.