Chiesa bollente: firma fino al 2027

Chiesa bollente, ieri c’è stato un primo incontro tra l’entourage del calciatore e la Juventus. Ecco il tema del discorso

La Juventus vuole piazzare uno dei rinnovi più importanti, quello di Federico Chiesa. Tant’è che ieri tra l’entourage del giocatore e il club c’è stato un primo incontro a Milano. Il contratto di Federico scade nel 2025 e nessuno vuole arrivare alla prossima estate con un accordo in scadenza. Svaluterebbe probabilmente il prezzo del cartellino e aprirebbe a degli assalti dall’estero che la Juve vuole respingere.

Il tema del discorso di ieri – secondo quanto riportato da goal.com – è stato quello, appunto, della durata del nuovo accordo. Si parla di una firma di Chiesa fino al 2027 quindi due anni in più rispetto a quello in essere. Ovviamente il faccia a faccia è stato solamente interlocutorio, almeno per ora. E sono previsti degli incontri nelle prossime settimane per entrare nel vivo della trattativa che tutti sperano possa portare alla fumata bianca definitiva. Sì, nessuno vuole perdere Chiesa.

Chiesa bollente, sabato in campo

Sabato sera contro il Verona, dopo essere entrato nel secondo tempo contro il Milan e dopo una settimana di lavoro con il gruppo, Chiesa dovrebbe tornare in campo dal primo minuto al fianco di Vlahovic. Tornando a fare, quindi, la coppia titolare in attacco di Massimiliano Allegri.

La sua stagione è partita in quarta: gol e prestazioni che non riusciva a sfornare da diverso tempo dopo l’infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fermo per troppo tempo. Adesso Federico sembra essere tornato quello di un tempo, capace di sgasare, di accendersi, e di puntare con decisione la porta avversaria. Quando sta bene è uno che riesce sempre a fare la differenza. Un giocatore da Juve. Uno di quelli da blindare. E Giuntoli si sta muovendo verso questa direzione.