Incontenibile Liana Mateju: fitness piccante, il lato B sfida la gravità

Liana Mateju, tanto di cappello alla compagna del difensore rosanero: il lato B è talmente perfetto da sembrare scolpito.

Sono trascorsi quattro mesi appena, da quando ha messo al mondo il suo primo figlio. Eppure, a guardarla, non si direbbe assolutamente che sia diventata mamma da poco e che la sua gravidanza si sia conclusa così di recente. Perché, a dire la verità, sembra ancor più in forma di quanto non lo fosse prima.

E invece, Liana Vasilisinova, compagna del difensore del Palermo Ales Mateju, ha partorito nello scorso mese di giugno. Questo vuol dire che si è rimessa in marcia subito dopo averlo dato alla luce, con la determinazione e la costanza di chi sa quanto sia importante prendersi cura del proprio corpo. E lei, avendo un trascorso da modella ed essendo ora un’influencer da mezzo milione di follower, non può non tenerne conto, soprattutto ai fini della sua carriera.

Allo sport ha sempre dato una grande importanza e lo ha fatto, evidentemente, anche subito dopo la nascita del suo primogenito. Che poi è la stessa cosa, in soldoni, che ha fatto Diletta Leotta, che è apparsa in formissima a pochi mesi di distanza dalla nascita della piccola Aria, frutto dell’amore che la lega al portiere del Newcastle United Loris Karius.

Che schianto Liana Mateju: curve a tutto schermo

Gli ultimi scatti di Liana Mateju, oltre tutto, sono stati particolarmente piccanti. Perché non solo il suo corpo è tonico e perfetto come non mai, ma la modella ceca, compagna del noto calciatore, sembra averci guadagnato tantissimo anche in termini di sex appeal.

Sensualissima lo era pure prima, certo, con quelle curve stratosferiche sempre pronte a deliziare i suoi follower. Ora, però, sembra davvero incontenibile. Provate a dare un’occhiata all’ultimo carosello di foto che ha postato e vi renderete conto in prima persona di quello che stiamo dicendo.

La splendida Liana, regina delle passerelle e dei social, sponsorizza un brand sportivo e indossa, per l’occasione, una tuta che definirla striminzita non renderebbe forse l’idea di quanto sia attillata. Avvolge le sue forme in maniera impeccabile, il lato B in particolar modo, che ruba la scena e conquista al primo sguardo. Roba che davvero non avrebbe potuto condividere nulla di più audace.