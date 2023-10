Juventus shock: 40 milioni di euro sul piatto

Juventus shock: 40milioni di euro sul piatto per il centrocampista bianconero. Ma Giuntoli ha in mente la contromossa per blindarlo

Ci sono alcuni elementi della Juventus che fanno molta gola in Premier League. Da Chiesa a Vlahovic, per esempio, ma non solo. Sì, perché secondo quanto scritto da tuttojuve.com anche Manuel Locatelli interessa a qualche club del massimo campionato inglese, in particolare uno, il West Ham, che sarebbe pronto a mettere una bella cifra sul piatto.

Si parla infatti di 40milioni di euro pronti per i bianconeri per l’ex centrocampista del Sassuolo decisivo domenica scorsa nella gara contro il Milan. La sua rete, arrivata dopo moltissimo tempo, ha regalato tre punti fondamentali alla squadra di Massimiliano Allegri che si è affacciata con prepotenza nelle zone che contano della graduatoria. Pensare di cedere Locatelli adesso – con Pogba e Fagioli fuori – è qualcosa che non si può immaginare. Ma non solo per questo motivo dalle parti di Torino non sembrano convinti dell’operazione.

Juventus shock, Locatelli pronto al rinnovo

Allegri stravede per il centrocampista e quest’anno ha deciso di affidargli le chiavi del centrocampo mettendolo in mezzo e dandogli quella fiducia che serve per gestire le operazioni. Le prestazioni stanno crescendo e allora la Juve sarebbe pronta al rinnovo contrattuale.

Un rinnovo quasi alle stesse condizioni di adesso che potrebbe portare Locatelli quasi a chiudere la carriera con la maglia bianconera addosso. Se ne parlerà sicuramente nelle prossime settimane visto che, a quanto pare, è proprio questo il periodo dove si discute dei prolungamenti. Due giorni fa è arrivato quello di Gatti fino al 2028, magari adesso si parlerà con Chiesa e poi appunto con il centrocampista. La Juve non ha intenzione di cederlo.