Juventus-Verona, Allegri insiste: “Questo è il nostro obiettivo”

Juventus-Verona, Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha parlato della sfida di domani che potrebbe regalare la testa della classifica ai bianconeri

Una gara che potrebbe regalare il primo posto in classifica, almeno per una notte. Domani sera la Juve affronta il Verona e Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa. Andiamo a scoprire, quindi, quelle che sono state le parole del tecnico e soprattutto capirci qualcosa in più sulla possibile formazione che domani sera potrebbe scendere in campo dal primo minuto.

“Le insidie della partita di domani sono molte. Il Verona ha grande forza fisica, ti impegna fisicamente all’interno della partita. Per dare valore alla vittoria di Milano di domenica scorsa bisogna fare risultati, altrimenti buttiamo in mare quanto fatto domenica”.

“Questa squadra ha futuro – ha detto ancora Allegri – bisogna consolidarlo facendo crescere la squadra a livello tecnico e mentale, in modo da costruire una squadra solida. Bisogna essere molto bravi con l’obiettivo chiaro di entrare nelle prime 4 posizioni per giocare la Champions l’anno prossimo poi le valutazioni le faremo a fine stagione”.

Su Vlahovic e Chiesa, Allegri ha detto questo: “Stiamo tutti bene. Chiesa è rientrato dopo praticamente 3 settimane di non allenamento, ha fatto una buona settimana. Vlahovic era più avanti di Chiesa, ma tutta la squadra sta bene. A parte i singoli, domani è una partita insidiosa”.

Il tecnico ha anche avvertito: “Dobbiamo giocare le partite mettendoci alla pari degli altri, indipendentemente dall’avversario”.

Non poteva ovviamente mancare una domanda sugli ultimi minuti di San Siro, quelli che hanno visto protagonista Allegri che si è tolto giacca e cravatta: “Abbiamo rivisto i video, ho parlato con i ragazzi. È questione di crescita della squadra, infatti in questo momento è fondamentale l’equilibrio e soprattutto il lavoro quotidiano. Con la vittoria di Milano abbiamo passato un settimana di euforia esterna generale, ma se presa nel modo sbagliato può fare male” ha sottolineato ancora.