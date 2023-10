Bye bye Juventus: decisione clamorosa, ha scelto l’Arabia

L’Arabia Saudita torna forte sul mercato e punta un big della Premier League: la Juventus rinuncia al sogno

Dopo il dominio avuto sul mercato durante la sessione estiva, per le big europee a gennaio potrebbe tornare l’incubo dell’Arabia Saudita.

Questa volta i club sauditi potrebbero complicare i programmi della Juventus che ha un sogno nel cassetto in attacco. Un sogno difficile da realizzare, soprattutto per i costi, ma che allo stato attuale non è utopico. Il giocatore in questione è Jadon Sancho, ormai sempre più orientato a lasciare il Manchester United dopo i vari contrasti con allenatore e società. Il rapporto tra Erik ten Hag e Sancho sembra non avere i margini per ricucirsi e il destino dell’attaccante inglese è sempre più incerto. L’ex Borussia Dortmund è stato adocchiato da diverse big europee, tra cui anche la Juventus che sta accarezzando l’idea di un colpo ad effetto come quello di Sancho, magari già nella finestra invernale. Il rapporto con i Red Devils e con l’allenatore olandese è ormai irrecuperabile e, nonostante il contratto fino al 2026, non sembra esserci margine per una permanenza di Sancho a Manchester anche nella prossima stagione. Di recente è venuta fuori l’ipotesi di un ritorno a Dortmund, nel club che di fatto lo ha lanciato nel grande calcio. Anche il club tedesco, così come la Juventus, è frenato dall’ostacolo legato all’ingaggio. Sancho percepisce uno stipendio decisamente alto e fuori portata sia per il Dortmund che per i bianconeri. Ecco perché la destinazione più plausibile per il gioiello scuola Manchester City potrebbe essere l’Arabia Saudita.

Juventus, sfuma la suggestione Jadon Sancho: l’Arabia Saudita torna sull’inglese

Già nella finestra estiva del 2023, un club saudita, l’Al Ettifaq, aveva provato a ingaggiare il talento della nazionale inglese, senza particolare successo.

Il rapporto tra il Manchester United e Sancho, però, si è arenato negli ultimi mesi e ad oggi è ad un punto di profonda distanza tra le parti. I club sostenuti dal Fondo pubblico saudita per gli investimenti, come Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli e Al-Ittihad, potrebbero tornare nella mischia per Jadon Sancho, già da gennaio, come sottolineato da fichajes.net. Certamente ad oggi il valore del classe 2000 non è quello di un paio di anni fa; le sue qualità, però, rimangono indiscutibili. Non a caso le richieste di mercato non mancano e anche la Juventus sta ci sta pensando. Ad oggi potrebbe andar via per una cifra vicina ai 30 milioni di euro ma l’inserimento della Saudi Pro League potrebbe spazzar via qualsiasi tipo di approccio da parte della Vecchia Signora.