Calciomercato Juventus, incontro e firma: doppio accordo

Calciomercato Juventus, incontro e firma: pronto il doppio accordo. Ecco quando si dovrebbe mettere nero su bianco

La questione rinnovi tiene banco in casa Juventus. Una questione che riguarda molti elementi della rosa di Massimiliano Allegri. Nei giorni scorsi si è parlato soprattutto di Federico Chiesa, che ha un contratto in scadenza nel 2025 ma che presto potrebbe anche mettere nero su bianco per un altro paio di stagioni.

Ma quelli che al momento sono davvero vicini alla firma – secondo quanto raccontato da tuttomercatoweb.it – sono Manuel Locatelli e Daniele Rugani. Il centrocampista, decisivo contro il Milan domenica scorsa, presto dovrebbe legarsi fino al 2028. Con adeguamento contrattuale. Rugani invece, che con l’assenza di Danilo sta trovando spazio e che dimostra di essere come sempre un elemento affidabile, dovrebbe firmare fino al 2026.

Calciomercato Juventus, ecco gli altri rinnovi

Dopo aver messo queste situazioni a posto, non c’è dubbio che Giuntoli debba prendere di petto la questione anche per altri giocatori fondamentali. Un primo passo con Rabiot è stato fatto, rimangono in agenda anche i contratti di Szczesny e Bremer.

Il portiere polacco dovrebbe rimanere fino al 2026 alla Continassa, la sua affidabilità non è minimamente in discussione e Allegri si fida ciecamente. Senza dimenticare che anche Bremer prima o poi si aspetta qualcosa in più da parte della società dopo un’annata alla grande, la scorsa, e un’altra iniziata benissimo quest’anno. La Juve riparte dai migliori. Com’è giusto che sia.