Reazione a catena Guardiola: paga la clausola e lo soffia alla Juve

La Juventus rischia di rimanere a mani vuote: in Premier League si è aperta una vera e propria asta per il gioiello argentino

In Premier League potrebbe accendersi una vera e propria asta per uno dei talenti argentini della nuova generazione.

Si tratta di un giovanissimo già individuato dalla Juventus negli scorsi mesi e che è già nel radar di Cristiano Giuntoli che in tema di giovani non è certamente l’ultimo arrivato. Si tratta del classe 2004 del Boca Juniors Valentin Barco. Ancora un pò acerbo ma sicuramente tra i profili più promettenti del calcio argentino. Nasce come terzino sinistro ma spesso agisce anche da esterno d’attacco. I bianconeri lo stanno seguendo attentamente per valutare un eventuale investimento a gennaio o in estate. In Premier, però, sembrano esserci le premesse per un’asta che potrebbe tagliare fuori la stessa Juve.

Asta in Premier per Valentin Barco: Juventus esclusa dalla corsa

Quella per Valentin Barco potrebbe diventare presto un’asta. Non è un segreto l’interesse della Juventus per il giovane argentino classe 2004 ma ad oggi sono diversi i club sulle sue tracce.

Come sottolineato da 90min, negli ultimi tempi anche il Chelsea ha intensificato il suo interesse per il talentuoso terzino sinistro che sta avendo una crescita esponenziale con il Boca Juniors. Fin ora ha collezionato un gol e 3 assist tra le varie competizioni e anche con la nazionale argentina sta maturando, creando i presupposti per un futuro luminoso con la nazionale maggiore. Il suo contratto col Boca, però, è in scadenza a dicembre 2024 e il rinnovo non si è ancora materializzato. Ecco perché più passa il tempo e più le possibilità di vederlo approdare in Europa durante la prossima estate diventano concrete. Anche se, per contratto, potrebbe liberarsi a parametro zero a dicembre del prossimo anno. Tra le principali pretendenti c’è anche il Manchester City di Pep Guardiola, così come il Brighton di Roberto De Zerbi che da sempre ha un particolare intuito e fiuto sui giovani talenti.