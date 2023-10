Elisabetta Canalis, collant velati e nulla più: scorpacciata di curve

Elisabetta Canalis, colpo di coda supersexy prima di lasciare l’Italia: che delizia la passeggiata senza veli.

È rimasta in Italia per quattro settimane. Quattro settimane di fuoco nel corso delle quali è un miracolo che nessuno, per così dire, ci sia rimasto secco. Ci ha regalato talmente tanti di quegli scatti bollenti e di quei video piccanti da esserci fatti una vera e propria scorpacciata di bellezza.

Adesso, purtroppo, Elisabetta Canalis è tornata a Los Angeles. Non che lì si “comporti” meglio, abituata com’è a postare, ovunque si trovi, contenuti in grado di far girare la testa a tutti. È però un peccato, come in tanti hanno fatto notare sui social, non avere più la possibilità di incontrarla per le strade del Bel Paese. Qualcuno questa fortuna l’ha avuta e assicura che dal vivo è ancor meglio di come non appaia, giustamente, su Instagram e dintorni.

Vorrà dire, quindi, che dovremo accontentarci delle “briciole”. Dei suoi scatti da capogiro e dei suoi reel, che spopolano oramai in ogni dove. E vabbè, ce li faremo bastare. A patto che siano coinvolgenti tanto quanto quello che l’ex velina e showgirl ha postato proprio qualche ora fa, un attimo prima di annunciare di essere in partenza per gli Stati Uniti d’America.

Elisabetta Canalis gioca col fuoco: troppo sexy per essere vera

La splendida beniamina dei social, prima di lasciare il Bel Paese, è stata impegnata in un shooting ad alta temperatura. Il tutto nella suggestiva cornice di Roma, che rende ancor più belle le fotografie scattate all’ex velina di Striscia la notizia.

Nel video che ha fatto strage di cuori, anticipato da uno scatto, la Canalis indossa un body di colore nero a vita alta e un paio di collant animalier della nuova collezione di un noto brand italiano. E nulla più. Niente di niente. Non indossa pantaloni o gonne, solo quelle calze dalla maglia velatissima che mettono deliziosamente in mostra le sue gambe perfette.

Nel reel passeggia per le strade di Roma, nello stupore generale, con la disinvoltura di chi sa di essere un’icona sexy e di poter potenzialmente avere tutti ai suoi piedi. Uno spot migliore di questo, insomma, non potevamo proprio immaginarlo.