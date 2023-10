Giuntoli lo porta alla Juventus: Napoli ‘scippato’ di nuovo

È in arrivo un nuovo delicato appuntamento sul campo per la Juventus in questo ultimo weekend del mese di ottobre.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri affronterà il Verona con il chiaro intento di andarsi a prendere altre tre punti e continuare così la sua marcia nelle zone alte della graduatoria. Attenzione massima però perché le insidie sono sempre dietro l’angolo.

Finora il rendimento della Juventus in questa prima fase della stagione può considerarsi senz’altro molto positivo. Ci sono tutte le parti in regola per poter lottare per le posizioni che contano. Il traguardo minimo del quarto posto in graduatoria sembra essere ampiamente alla portata, ma il vero sogno dei tifosi sarebbe quello di riuscire a conquistare quello scudetto che ormai manca da troppo tempo a Torino. Attenzione massima dunque anche a quelle che potrebbero essere le vicende di calciomercato in casa bianconera nel prossimo mese di gennaio che ormai non è lontano.

Juventus, il braccio destro di Giuntoli arriva nella prossima stagione

A proposito di calciomercato, c’è da dire che ci saranno dei movimenti anche non legati ai calciatori. Con la Juventus che recentemente ha visto andar via Matteo Tognozzi. Negli ultimi sei anni ha portato a Torino con il suo lavoro di scouting tanti elementi che si sono messi in evidenza in Next Gen e poi in serie A.

Ora ha lasciato il club per una nuova carriera da direttore sportivo. La Juventus però non pare avere intenzione di sostituirlo nel breve termine. Come spiega Nicolò Schira su Twitter più presumibilmente attenderà la fine della stagione, quando potrà ingaggiare a parametro zero Giuseppe Pompilio. Il quale ha un accordo con il Napoli in scadenza a giugno 2024. Dopo quella data potrebbe accasarsi in bianconero, pronto di nuovo a svolgere il ruolo di braccio destro di Cristiano Giuntoli come avvenuto in passato. Toccherà a lui scovare i talenti del domani da portare a Torino.