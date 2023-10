L’ex bianconero non le manda a dire, frecciatina in diretta: “Un calcio diverso”

L’ex bianconero ha fatto un paragone sui due stili di calcio differenti, ecco quello che ha detto ai microfoni di ‘Sky’.

Dejan Kulusevski, l’ex attaccante della Juventus che ora milita nelle file del Tottenham, ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha fatto un confronto tra le due squadre e ha lanciato una piccola ‘frecciatina’ al suo ex club, la Juventus.

Il giovane svedese ha espresso parole lusinghiere riguardo al suo nuovo allenatore, Ange Postecoglou, e al modo in cui sta gestendo la squadra del Tottenham. Kulusevski ha elogiato Postecoglou come un “grande allenatore“, sottolineando come sia evidente fin da subito dalla sua comunicazione con il gruppo.

Kulusevski esce allo scoperto: “Qua si gioca un calcio più offensivo”

Ciò che sembra aver colpito particolarmente Kulusevski è l’approccio di Postecoglou alla gestione del gruppo. Il tecnico non si limita a discutere di tattiche e calcio, ma condivide anche storie di vita con i giocatori. Questo aspetto umano, che va oltre il campo da gioco, sembra aver conquistato il giovane svedese. Kulusevski ha continuato descrivendo gli allenamenti con Postecoglou come “divertenti” e ha sottolineato l’accento posto sul lavoro con il pallone. Inoltre, ha descritto il calcio proposto dal suo allenatore come “diverso ma bello” e “offensivo“, con un approccio di squadra che spinge tutti a essere aggressivi in avanti e a pressare alto.

Ciò che sembra emerso dalle parole di Kulusevski è una sorta di contrasto con la sua esperienza alla Juventus. Anche se non ha menzionato direttamente il suo ex club, la sua descrizione delle differenze tra l’approccio di Postecoglou e quello dei suoi allenatori precedenti suggerisce una prospettiva diversa, in termini di comunicazione e filosofia di gioco. In ogni caso, Kulusevski ha concluso le sue dichiarazioni sottolineando il valore dell’apprendimento quotidiano dalla comunicazione di Postecoglou, un elogio al suo attuale allenatore che sembra essere in perfetta armonia con la squadra e i giovani giocatori come lui.