La Kim Kardashian d’Italia strega gli inglesi: curve da tabloid

La Kim Kardashian d’Italia ha fatto breccia anche nel cuore degli inglesi: dopo questo servizio non ci sono più dubbi.

Era solo questione di tempo perché sfondasse. Perché il pubblico si rendesse conto della sua competenza in fatto di calcio e di quanto stratosferiche fossero le sue curve. Ce lo aspettavamo, quindi, che prima o poi il suo fascino potesse addirittura valicare i confini del Bel Paese.

Ora che è successo, non c’è nulla di cui stupirsi. Marialuisa Jacobelli, giornalista e presentatrice di Sportmediaset, come ampiamente prevedibile è diventata una stella. In Italia lo era già, essendo abbastanza famosa ormai da tempo. Adesso, però, anche gli inglesi si sono accorti del suo carisma e del suo talento, tanto che il tabloid britannico per eccellenza ha deciso di dedicarle un servizio di approfondimento. Un servizio nell’ambito del quale fa un paragone molto lusinghiero che, a ben vedere, ci sta tutto.

Iniziamo col dire che ad essersi interessato a Marialuisa, orgoglio e vanto degli italiani, è stato nientepopodimeno che il The Sun. Il celebre quotidiano inglese ha scritto di lei nelle scorse ore, raccontando la sua carriera e la sua formazione ed allegando al pezzo un bel po’ di scatti che sintetizzano perfettamente la sua bellezza.

Marialuisa Jacobelli come Kim Kardashian: tutti pazzi per la stella di Sportmediaset

E indovinate un po’ a chi, il tabloid, ha paragonato la splendida Jacobelli, figlia dell’ex direttore di Tuttosport, seguita su Instagram da qualcosa come 3,5 milioni di follower ? Alla regina indiscussa dei reality, vale a dire l’esplosiva Kim Kardashian.

Un paragone lusinghiero, lo abbiamo definito pocanzi, perché di questo in effetti si tratta. Kim è una star di fama mondiale ed è anche una delle celebrities più amate di tutti i tempi, ragion per cui non si tratta certo di un’offesa, anzi. E poi ha molte cose in comune con la giornalista di Sportmediaset: la bellezza, soprattutto, ma anche delle curve pazzesche.

Quelle curve che, come scrive il The Sun, “hanno fatto svenire i fan” quando Marialuisa, in occasione della partita di Champions League Inter-Benfica, è stata vista dai tifosi di tutto il mondo. E sappiate, cari britannici, che questo è solo l’inizio di una carriera stellare.