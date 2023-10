Regalo Scudetto Juventus: gratis dalla Premier, non è Sancho

Avanti tutta verso i prossimi impegni per una Juventus che vuol continuare a lottare per rimanere nelle zone alte.

La missione principale della società bianconera è quella di riuscire a centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Indispensabile sia per garantire alla squadra di Allegri una vetrina europea, ma anche per assicurare al club delle risorse economiche che sono indispensabili.

Soldi che serviranno anche per rinnovare la Juventus in tutti i reparti. Una squadra che vuole vincere ha bisogno di qualità e di calciatori di grande spessore tecnico. Allo stesso tempo è da considerarsi molto utile anche la strategia del club di voler puntare sulla linea verde, in modo da abbassare anche i costi di gestione. Gennaio non è molto lontano e tutte le squadre hanno già iniziato a darsi da fare per trovare delle pedine utili, magari sfruttando qualche occasione che potrebbe crearsi.

Juventus, Partey è l’occasione da sfruttare per gennaio

La Juve ha la necessità di rinforzare la linea mediana e questo non lo si scopre certo oggi. Anche solo numericamente le assenze di Pogba e Fagioli che si protrarranno a lungo privano Allegri di alternative in una zona del campo dove si spendono tantissime energie. Ecco perché si cercheranno con priorità rinforzi proprio lì.

Giuntoli deve cercare delle occasioni, come dicevamo, e una potrebbe arrivare dall’Arsenal. Come ha riportato Sky Sport c’è Thomas Partey che non è affatto felice per il suo minutaggio con i Gunners. Il centrocampista punta a giocare di più e per farlo sarebbe disposto a gennaio a partire anche in prestito. In lizza per lui ci sarebbe anche la Juventus, che sarebbe ben felice di concedergli spazio. Occhio però alla concorrenza, che per un giocatore del suo spessore e della sua esperienza non mancherebbe di certo.