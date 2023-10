Dall’Inter alla Juventus: Giuntoli fa ‘il Marotta’ e lo chiude gratis

Dall’Inter alla Juventus, Giuntoli “copia” Marotta ed è pronto a piazzare il colpo a parametro zero. Ecco di chi parliamo

Cristiano Giuntoli vuole fare come il collega Marotta. Non andare all’Inter, ovviamente, lui ha già detto di essere juventino quindi difficilmente lo vedremo prima o poi in nerazzurro. Ma fare un colpo come quelli ai quali è abituato il dirigente dell’Inter, a parametro zero.

Se da un lato Antonio Silva avrebbe deciso di accettare la corte del Real Madrid – si attende adesso solamente l’offensiva della formazione madrilena – dall’altro la Juventus non sembra per niente voglia rimanere con le mani in mano. Anzi: secondo le informazioni che sono state riportate da tuttomercatoweb.it, il club piemontese è pronto a sfida Inter e Milan per prendere un elemento che gioca in Francia, precisamente al Lille, e che è in scadenza di contratto.

Dall’Inter alla Juventus, Tiago Djalò nel mirino

Nei radar bianconeri ci sarebbe finito Tiago Djalò, difensore che alla fine di questa annata si potrebbe liberare a parametro zero. Di rinnovo da quelle parti ancora non se ne sta parlando, e questo stallo nella trattativa potrebbe sicuramente far venire l’acquolina in bocca al club bianconero.