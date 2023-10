Juventus al bivio: la tentazione Premier complica il rinnovo

Continuano ad essere tanti i rumors di calciomercato che coinvolgono la Juventus anche in questo periodo dell’anno.

Il momento della squadra di Allegri è decisamente felice. Anche ieri sera è arrivato un successo contro il Verona che ha riportato, per il momento, i bianconeri in cima alla classifica di serie A. Non accadeva dal 2020 e già questo la dice lunga sulla crescita del gruppo.

Battere il Verona non è stato semplice, ci ha pensato Cambiaso in pieno recupero a far gioire i tifosi della Juventus. Il laterale è stato uno dei pochi “acquisti” arrivati in estate, tra virgolette visto che il calciatore era già di proprietà del club e si era messo in luce con il Bologna. Nonostante un mercato in entrata non certo brillante, visto il bilancio, c’è da dire che la squadra è molto compatta e ha tutte le carte in regola per poter ambire a traguardi ambiziosi.

Juventus, il rinnovo di Chiesa è sempre una priorità

Certamente qualche volto nuovo nel prossimo mercato di gennaio sarebbe gradito, soprattutto in mezzo al campo dove le alternative per Allegri sono decisamente poche. Ma fondamentale per la dirigenza sarà anche il lavoro da fare riguardo i rinnovi. Dopo quello di Gatti si annunciano altri accordi in vista per blindare i pezzi pregiati.

Al momento la situazione più delicata pare riguardare Federico Chiesa, il cui accordo con la Juventus è in scadenza nel 2025. Calciatore molto importante per la sua tecnica e la capacità di ricoprire più zone del campo, il figlio d’arte punta ad un rinnovo importante. Ci sarà da lavorare per trovare una intesa. Altrimenti, come spiega calciomercato.it, non è da escludere che possa decidere di cambiare aria visto che le offerte, specialmente dalla Premier League, non gli mancherebbero di certo.