Rivoluzione storica di Allegri: carta canta, adesso è UFFICIALE

E’ una domenica di riposo per la Juventus, che si gode i tre punti conquistati ieri sera contro il Verona di Baroni.

Una partita vissuta fino all’ultimo istante con grande tensione da parte dei tifosi bianconeri. La formazione di Allegri ha infatti avuto in mano sempre il pallino, ha realizzato due reti con Kean che gli sono state annullate con l’ausilio del Var. Sembrava insomma essere una partita stregata.

Quando mancavano ormai pochi secondi al termine, però, è arrivata la zampata vincente del difensore Cambiaso. Un gol che è valso la vittoria e con essa il primato (per il momento) in classifica. In cima alla graduatoria erano più di tre anni che non si vedeva la Juventus e questo la dice lunga sul buon momento di Vlahovic e compagni. Certo è che siamo solo in una fase iniziale della stagione, ancora lunga e tortuosa. Ma la fiducia cresce settimana dopo settimana.

Juventus, Allegri studia il tridente: nuova mossa in arrivo?

Quella di ieri è una partita di quelle che possono segnare una stagione, perchè regala grande adrenalina. All’orizzonte ci sono altre partite delicate, ma la squadra potrà affrontarle con maggiore serenità. E chissà che non possano esserci delle novità a livello tattico, visto quanto segnalato da Dazn.

Che ha rivelato un foglietto di Massimiliano Allegri sul quale l’allenatore aveva appuntato una mossa che tanti tifosi auspicano, ovvero il passaggio al 4-3-3 con Chiesa e Kean a supporto di Vlahovic. Una mossa che poi non è andata in porto per il giallo rimediato dall’azzurro, che ha suggerito al tecnico una maggiore prudenza. Anche se nel finale, gettando Yildiz nella mischia, si è visto già una sorta di tridente. Avere più soluzioni a livello tattico può essere molto importante per una Juventus che si appresta a diventare camaleontica.