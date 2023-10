Allegri ha rotto gli indugi: la Juventus lo riprende a gennaio

Allegri ha rotto gli indugi: visto il suo momento la Juventus potrebbe decidere di riprenderlo già a gennaio. Ecco quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi

Ci sono alcuni elementi che la Juventus ha mandato in prestito e che stanno facendo molto bene. Uno su tutti, come possiamo ben vedere da quello che ci rimanda il campo, è Soulé.

Adesso l’esterno argentino è al Frosinone, e anche ieri contro il Cagliari ha fatto doppietta. Insomma, le sue prestazioni sono sotto gli occhi di tutti e il fatto che sia in prestito – i rapporti con i ciociari sono ottimi e anche da quelle parti hanno aperto a qualche partenza anticipata – lascia uno spiraglio per gennaio. Sì, secondo quanto raccontato da calciomercato.com Allegri potrebbe chiedere alla società di riportare alla base un giocatore che potrebbe dare una grossa mano nella seconda parte di stagione.

Allegri ha rotto gli indugi, Soulé subito

Nel caso la Juventus dovesse decidere di riprenderlo in anticipo, il Frosinone chiederebbe un altro giocatore in prestito e un compenso per la valorizzazione dello stesso argentino. Insomma, non sarà nonostante tutto mica facile riuscire a portarlo a casa dopo l’accordo trovato la scorsa estate.

Anche perché la squadra di Eusebio Di Francesco sarà quasi sicuramente impegnata fino alla fine della stagione nel cercare di raggiungere la salvezza. Adesso i laziali sono tranquilli, distanti dalla zona rossa, ma il campionato è assai lungo e tutto da qui alla fine potrebbe succedere. Difficile quindi avere la volontà di privarsi del miglior giocatore della rosa, con ampio margine, visto fino al momento.