Calciomercato Juventus: “Ai bianconeri per il salto di qualità”

Calciomercato Juventus, il grande ex indica la via per l’innesto di gennaio. Ecco secondo Aldo Serena su chi deve puntare Giuntoli

A gennaio la Juve un innesto, almeno uno, in mezzo al campo, lo dovrà pur portare a termine. La situazione è risaputa e un elemento a Massimiliano Allegri serve per ovvi motivi.

In queste ultime settimane si è parlato di due uomini: il primo è De Paul, il secondo è Samardzic. L’argentino è un pallino dei bianconeri, trattato prima dell’addio alla Serie A per approdare all’Atletico Madrid; il centrocampista dell’Udinese invece è stato ad un passo dall’Inter la scorsa estate, poi è tornato in Friuli, e si potrebbe muovere nei prossimi mesi. Nel merito della vicenda è intervenuto Aldo Serena, che ha parlato a bianconeranews.

Calciomercato Juventus, per Serena da prendere Samardzic

Viste quelle che sono le defezioni, Serena dà un consiglio alla Juventus: “Un giocatore di talento, tecnico, che abbia qualche illuminazione per i passaggi agli attaccanti, penso possa servire Samardzic: un giocatore in crescita, non ancora completo, ma alla Juve potrebbe servire e fare il salto di qualità”.

Insomma, un consiglio che Giuntoli potrebbe anche accettare, visto che del centrocampista dell’Udinese, come detto, se ne parla da un poco di tempo. Vedremo quello che la Juve farà sul mercato nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, soprattutto, alla riapertura ufficiale delle trattative.