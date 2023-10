Torna in Italia ma non alla Juventus: tradimento choc per l’esterno che i bianconeri avevano messo nel mirino per gennaio

La campagna acquisti per gennaio della Juventus sembra essere già ben indirizzata. Si parla, giustamente, come priorità, di un centrocampista che vada a coprire i buchi che sono stati lasciati da Pogba e Fagioli. Ma si parla, pure, di un esterno offensivo che potrebbe di certo fare comodo a Massimiliano Allegri.

Non solo Soulé, che potrebbe pure tornare in anticipo dal prestito al Frosinone, ma nelle scorse settimane si è parlato e pure con una certa insistenza di quello che potrebbe essere un clamoroso ritorno in bianconero di Bernardeschi. L’esterno adesso dall’altra parte dell’Oceano avrebbe dato il suo assenso al rimpatrio. Ma secondo le informazioni che sono state riportate da calciomercatoweb.com, su di lui ci sarebbe anche un altro club della massima serie. Un club che lo ha pure cercato prima che lo stesso decidesse di cambiare completamente vita.

Calciomercato Juventus, la Lazio su Bernardeschi

“Il giocatore, infatti, è seguito molto attentamente anche dalla Lazio, che avrebbe bisogno di una pedina di grande esperienza da poter usare sia come esterno d’attacco che come elemento di raccordo tra il centrocampo e il reparto avanzato. Maurizio Sarri ha avuto a disposizione Bernardeschi nel suo unico anno alla Juve: in quella stagione il 29enne collezionò 38 presenze realizzando due reti” si legge. Insomma, i biancocelesti a quanto pare fanno sul serio.

Certo, nella testa di Bernardeschi la prima scelta dovrebbe essere sicuramente la Juventus, ma qualora l’affare con i bianconeri non dovesse concretizzarsi allora per tornare in Italia per lui si potrebbero pure aprire le porte di Formello. Vedremo.