Juventus, via libera per gennaio: la palla passa a Giuntoli

Non mancano mai i rumors di calciomercato che riguardano la Juventus anche in questo delicato momento della stagione.

Sta per iniziare il mese di novembre e i bianconeri si trovano proprio dove avrebbero desiderato di essere all’inizio del campionato. Vale a dire nelle prime posizioni, quelle che garantiscono l’accesso alla prossima edizione della Champions League.

Certo, la strada da percorrere verso questo traguardo è ancora lungo e tortuosa. Ma in casa Juventus si respira grande fiducia in virtù dei risultati maturati nell’ultimo periodo. Anche di fronte a tante difficoltà la squadra di Allegri ha saputo fare quadrato, riuscendo a conquistare vittorie su vittorie. Bisognerà dare tutto fino alla fine dell’anno per continuare a rimanere nelle posizioni che contano e avere così l’opportunità di sognare la conquista dello scudetto. Un traguardo che renderebbe decisamente orgogliosa la tifoseria, che negli ultimi mesi ha sofferto molto le vicende extracalcistiche che hanno penalizzato il club.

Juventus, l’Atletico apre alla partenza di de Paul

Molto dipenderà anche dalle strategie che la Juve metterà in atto a gennaio per rinforzare la rosa. I fondi non sono molti, bisognerà saper cogliere le occasioni che si presenteranno o arrivare a determinati obiettivi con formule ad hoc. La priorità ovviamente continua a rimanere il centrocampo, che necessita di alternative.

Tanti sono i nomi che stanno circolando ormai da diverse settimane, calciatori con diverse caratteristiche. “Fichajes” spiega però che l’Atletico Madrid sembra ormai aver aperto alla possibilità di cedere de Paul nella finestra di gennaio. Così facendo i colchoneros potrebbero liberare una casella e fare degli investimenti in quella zona del campo. La Juventus rimane alla finestra. Sarebbe senz’altro molto felice di avere in squadra un campione del mondo, che non avrebbe difficoltà ad inserirsi subito nel calcio italiano visti i suoi trascorsi.