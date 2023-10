Tegola Juventus, nuovo infortunio: “Fuori fino alla sosta”

Tegola Juventus, Allegri lo perde fino a metà novembre: è ancora emergenza a centrocampo per il tecnico bianconero.

Era dal 2020, l’anno dell’ultimo scudetto, che la Juventus non guardava tutti dall’alto verso il basso. I bianconeri sono tornati in vetta soltanto per poche ore, dopo il meritato successo ottenuto ai danni del Verona, castigato all’ultimo respiro da un gol di Andrea Cambiaso. Ieri è poi arrivato il controsorpasso da parte dell’Inter, che si è aggiudicata il big match con la Roma degli ex Mourinho e Lukaku, sconfitta di misura.

Tuttavia, la squadra di Massimiliano Allegri, che resta a -2 dai nerazzurri, ha guadagnato una posizione rispetto alla scorsa settimana, superando il Milan, fermato dai campioni d’Italia del Napoli al “Maradona”. Ma, al di là della classifica, è innegabile che la Signora stia vivendo un momento felice. Quella contro gli scaligeri era la terza vittoria di fila, arrivata dopo i successi nel derby con il Torino e a San Siro contro il Milan. I bianconeri hanno tenuto la barra dritta nonostante i problemi di infortuni che li hanno riguardati nelle ultime settimane, portandogli via i giocatori più importanti, tra cui Chiesa e Vlahovic. I sostituti, in ogni caso, si sono fatti trovare pronti: Kean, ad esempio, sabato è stato tra i migliori in campo, arrivando pure a segnare due gol (poi annullati).

Tegola Juventus, Weah out fino alla prossima sosta

La dea bendata però continua a voltare le spalle ad Allegri. Contro il Verona il tecnico della Juve ha dovuto fare i conti con un nuovo infortunio.

Stavolta si tratta di Timothy Weah, l’unico acquisto della scorsa sessione di mercato. L’ex esterno del Lille è stato costretto ad abbandonare il campo a fine primo tempo, sostituito da Fabio Miretti. Il figlio d’arte è alle prese con un problema al flessore: dopo i controlli odierni ne sapremo di più, ma secondo il giornalista Mirko Nicolino è assai probabile che lo statunitense resterà fuori fino alla prossima pausa per gli impegni delle nazionali.