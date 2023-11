Addio definitivo alla Juventus: gratis al Barcellona

Addio definitivo alla Juventus, non solo bianconeri e nerazzurri sul giocatore che andrà in scadenza la prossima estate.

In estate sembrava avere le valigie in mano. Pronto ad accodarsi ai numerosi giocatori che hanno lasciato l’Europa per intraprendere una nuova avventura professionale in Arabia Saudita. Ma alla fine l’amore per quella maglia che indossa ormai dal 2016 ha finito per prendere il sopravvento.

Stiamo parlando del centrocampista del Napoli Piotr Zielinski, che ha deciso di anteporre i propri sentimenti ai soldi sauditi. Una scelta tutt’altro che scontata. Ma ora, per il nativo di Ząbkowice Śląskie, inizia una nuova “partita”. Sì, perché il contratto andrà in scadenza la prossima estate. E se non riuscirà a trovare un accordo per il rinnovo con il club partenopeo potrà accordarsi a zero con un’altra squadra a partire da gennaio. Sotto il Vesuvio in tanti si chiedono perché la società di Aurelio De Laurentiis stia tergiversando così tanto, mentre altrove diversi club attendono con una certa curiosità l’evolversi della situazione. I rumors di mercato, intanto, sono già iniziati. Zielinski è stato accostato alla Juventus ma anche all’Inter, che a quanto pare sarebbe disposta a fare carte false per portare il polacco alla corte di Simone Inzaghi e rafforzare ulteriormente il centrocampo.

Addio definitivo alla Juventus, anche a Xavi piace molto Zielinski

Bianconeri e nerazzurri, tuttavia, non sarebbero i soli ad essere sulle tracce del calciatore polacco. Zielinski, infatti, piace molto anche al tecnico del Barcellona, Xavi.

Secondo il portale spagnolo OkFichajes.com, i blaugrana avrebbero già chiesto informazioni all’entourage del centrocampista azzurro e sono pronti ad inserirsi nella corsa. I club di Joan Laporta guarda sempre con maggiore interesse ai cosiddetti “parametri zero”, anche alla luce dei problemi finanziari che ormai da anni attanagliano il club. In Spagna sono fermamente convinti che quello di Zielinski sarebbe un vero e proprio colpaccio per il Barça.