Nuovo incontro dopo Juventus-Inter: firma ‘anticipata’

Dopo la sfida della stagione, almeno per la prima parte, ci sarà l’incontro che sancirà l’obiettivo dei bianconeri: i dettagli.

Il mercato delle grandi firme del calcio è sempre un campo di trattative complesse e intensi negoziati, e la Juventus sembra essere decisa a portare a termine l’affare con Dusan Vlahovic, il talentuoso attaccante serbo. Secondo le recenti informazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus è pronta a compiere passi significativi per garantirsi i servizi di Vlahovic, e i prossimi mesi si preannunciano cruciali.

La proposta avanzata dalla Juventus a Vlahovic prevede una struttura salariale che include bonus e un’estensione del contratto fino al 2027. Questa formula sembra aver incontrato l’approvazione degli agenti del giocatore serbo, che considerano questa opzione attraente.

Vlahovic fino al 2027: c’è l’ok della dirigenza

Un incontro ulteriore tra le parti coinvolte è previsto nei prossimi mesi, con l’obiettivo di chiarire i dettagli dell’accordo e cercare di finalizzarlo all’inizio del 2024. La Juventus ha messo in gioco tutte le sue risorse per assicurarsi Vlahovic e rinforzare ulteriormente il proprio reparto offensivo e vuole continuare con lui per diverso tempo ancora.

Nel frattempo, la Juventus ha già concluso il rinnovo del contratto di altri calciatori chiave, tra cui Gatti, mentre i rinnovi di Locatelli e Fagioli sono in fase di attesa per essere ufficializzati. Ma una cosa è certa, l’obiettivo dei bianconeri è più che sicuro: continuare con i propri talenti ancora per lungo tempo. I tifosi della Juventus sono in trepidante attesa di ulteriori sviluppi su questa affascinante vicenda di mercato. Non resta che rimanere sintonizzati per le ultime notizie relative a questa importante trattativa.