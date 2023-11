KO in partitella: a rischio per la Juventus

Si avvicina per la Juventus il momento di tornare in campo per affrontare nel prossimo turno la sempre insidiosa Fiorentina.

Quello dei viola è stato un cammino fatto di alti e bassi, ma la formazione di Italiano ha qualità e giocatori in grado di mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Vlahovic e compagni dovranno disputare una partita perfetta se vorranno portare a casa i tre punti.

La Juventus sta disputando una ottima prima parte della stagione. L’undici di Allegri ha collezionato tanti risultati positivi e ha tutte le carte in regola per sognare in grande. L’allenatore è stato chiarissimo nelle sue dichiarazioni, visto che il traguardo minimo da raggiungere è la conquista di quel quarto posto che consentirebbe di partecipare alla prossima edizione della Champions League. I tifosi però sognano in grande, la conquista dello scudetto che manca da tanto tempo a Torino.

Juventus, allarme Parisi rientrato: il viola ci sarà

La sfida con la Fiorentina rappresenta dunque uno snodo importante per la stagione dei torinesi. Infermeria che piano piano si sta svuotando in casa bianconera, con mister Allegri che spera di poter avere a disposizione più uomini possibili in vista di queste ultime partite dell’anno. Ma i problemi ovviamente non mancano nemmeno nelle altre squadre, Fiorentina compresa.

L’allenamento di oggi ha fatto un po’ preoccupare i tifosi gigliati, visto che il terzino Parisi ha dovuto abbandonare anzitempo la sessione a causa di una botta presa sulla caviglia. Al calciatore è stato applicato ghiaccio sulla parte per motivi precauzionali. Non dovrebbe essere comunque in dubbio la sua presenza nella partita con la Juventus. Sarà comunque valutato nel corso dei prossimi giorni. Parisi in questa stagione ha dimostrato di saper giocare non solo a sinistra, ma anche sul binario opposto. E Italiano difficilmente rinuncerà a lui.