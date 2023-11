Nuovo step per la firma: svolta Juve, manca solo l’ufficialità

Nuovo step per la firma, procede a passo spedito l’operazione rinnovo: Allegri ora può davvero esultare.

Che sia maturato in maniera esponenziale è sotto gli occhi di tutti ormai da tempo. Ci speravano tutti, di conseguenza, che gli venisse data la possibilità di continuare a dimostrare quanto valga e quanto, soprattutto, sia cresciuto.

La notizia era nell’aria già da un po’, per la verità, ma l’ufficialità potrebbe arrivare a breve. Secondo quanto riferito da Romeo Agresti di Goal su X, ex Twitter, il rinnovo sarebbe infatti praticamente dietro l’angolo. Quello di Manuel Locatelli, per la precisione, il pupillo di Massimiliano Allegri che è ormai divenuto una vera e propria colonna della rosa bianconera. Quasi sicuramente il contratto dell’ex giocatore del Sassuolo sarà prolungato, per la gioia del tecnico livornese e per quella dei tifosi juventini, entusiasti di come il suo rendimento individuale sia sensibilmente migliorato nelle ultime settimane.