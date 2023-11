Pallone d’oro, per quell’abito servirebbe il porto d’armi: wag illegale

Pallone d’oro, Messi avrà pur vinto ma le attenzioni sono state tutte per lei: la wag bombastica ha steso il pubblico.

Una parata di stelle, oltre che di aspiranti Palloni d’oro. La cerimonia al Théâtre du Châtele di Parigi è stata questo e anche molto di più, considerato che in sala c’era tutto il calcio che conta e che le wag, per l’occasione, si erano messe in tiro come non mai. Tutte, ma specialmente una.

La moglie di un certo calciatore, in effetti, ha finito col dirottare l’attenzione su di lei. E non ci riferiamo ad Antonela Roccuzzo, moglie di Lionel Messi, che per forza di cose è stata più volte inquadrata in quanto “first lady”. Parliamo di un’altra wag il cui marito non avrà vinto il prestigioso premio annuale, forse, ma che può certamente fregiarsi di avere avuto accanto a sé l’accompagnatrice più caliente della serata.

L’affascinante creatura in questione risponde al nome di Agustina Gandolfo che, per chi non lo sapesse, è la dolce metà del giocatore dell’Inter Lautaro Martinez. I due innamorati hanno sfoggiato all’ombra della Tour Eiffel un look matchy matchy, fermo restando che quello di lei, va da sé, era molto più bollente di quello del connazionale di Messi, Pallone d’oro 2023.

Agustina Gandolfo supersexy alla cerimonia del Pallone d’oro 2023

L’abito indossato dalla bella Agustina, in effetti, non è passato inosservato. Per un capo del genere servirebbe il porto d’armi, ma è ovvio che lei non ce l’avesse: era illegale, in tutti i sensi.

Il capo in questione, fatta eccezione per qualche ricamo declinato in un elegante verde bottiglia, era completamente trasparente. Un velo, per intenderci, talmente sottile che azionando un po’ la fantasia in più siamo riusciti a vedere ogni cosa. Letteralmente ogni cosa. Di certo si vedevano le sue curve bombastiche, quelle che Agustina ama esibire sui social network con foto piccanti e selfie strategici.