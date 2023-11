Samardzic alla Juventus già a gennaio: arriva la ‘chiusura’ UFFICIALE

Il calciomercato della Juventus è sempre un argomento molto caldo del quale si discute per tutto l’anno.

Anche se stiamo vivendo una fase molto importante del campionato di serie A non ci sono dubbi sul fatto che il club bianconero stia programmando la prossima sessione invernale di calciomercato. Con il ds Giuntoli pronto a fiutare eventuali affari. Nel tentativo di riuscire a rinforzare la squadra senza spendere delle somme esose.

La Juventus in questa stagione sta ottenendo degli ottimi risultati e si è installata nei quartieri nobili della graduatoria. Bisogna insomma continuare su questa strada e fino alla fine dell’anno Chiesa e soci saranno chiamati a dare il massimo. Poi ad inizio 2024 ci sarà una importante finestra di trasferimenti. Colpi in entrata e in uscita che potrebbero rimescolare le carte in ottica scudetto. La Juve sarà protagonista?

Juventus, Samardzic a gennaio si allontana

Che ci siano possibili novità di calciomercato è ormai cosa arcinota. Così come è noto che la Juventus abbia la necessità di trovare rinforzi in mezzo al campo visto che anche numericamente la coperta è corta.

Tra i tanti nomi che sono circolati nell’ultimo periodo c’è anche quello di Samardzic dell’Udinese. Calciatore che in estate era ad un passo dall’Inter ma poi è rimasto in Friuli. Il responsabile dell’area tecnica dell’Udinese Balzaretti ha spiegato a Sportmediaset come le possibilità che cambi aria ad inizio 2024 sono davvero poche se non nulle. “Noi vogliamo tenerlo fino alla fine della stagione, perché è un valore aggiunto per noi ed è un giocatore che ha ancora bisogno di maturare. Deve trovare ancora il suo equilibrio e la definitiva maturità. Ce lo vogliamo godere il più possibile. Poi alla fine della stagione tireremo le somme”