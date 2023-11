Scontro Juventus-Cristiano Ronaldo: il verdetto è già arrivato

Il verdetto tra la Juventus e il suo ex giocatore, Cristiano Ronaldo è arrivato, i dettagli di quanto è successo.

Starebbe continuando gli scontri legali tra il club bianconero e il giocatore portoghese, che ha chiesto alla società il pagamento di 19,5 milioni di euro.

Di seguito, in dettaglio, ciò che viene riportato a proposito della situazione, dal portale ‘Calcioefinanza’: “Continua la battaglia legale tra Cristiano Ronaldo e la Juventus, dopo che il portoghese ha presentato una domanda di arbitrato per chiedere il pagamento di 19,5 milioni di euro. In particolare, sono in realtà due i ricorsi presentati dal giocatore, di cui uno già dichiarato inammissibile, come spiega lo stesso club bianconero tra le righe del bilancio al 30 giugno 2023″.

Battaglia legale Juve – CR7: “R espinto un ricorso”

Così riportano sempre dal portale, ‘Calcioefinanza’: «In data 29 giugno 2023, la Società ha trasmesso ai legali dell’Ex Tesserato ed agli arbitri nominati la propria risposta, sollevando eccezioni pregiudiziali e preliminari e contestando, in fatto e in diritto, le prospettazioni avanzate dall’Ex Tesserato. In data 24 luglio 2023 si è tenuta la prima udienza del procedimento arbitrale. L’udienza per la discussione della causa si terrà il 21 novembre 2023. Il termine per la pronuncia del lodo arbitrale è il 22 aprile 2024». Per la prima domanda, quindi, il collegio arbitrale dovrà esprimersi entro il prossimo aprile. Nel frattempo, però, Cristiano Ronaldo e i suoi legali avevano presentato un secondo ricorso. «In data 30 giugno 2023, il giorno successivo alla trasmissione della risposta da parte della Società alla Prima Domanda, a mezzo della quale Juventus ha rilevato la presenza di vizi formali della procura alle liti idonei a determinarne l’inesistenza e/o la nullità e, pertanto, l’inammissibilità della Prima Domanda, l’Ex Tesserato ha notificato alla Società una seconda domanda di arbitrato, identica alla Prima Domanda, salvo che la nuova domanda è stata accompagnata da una nuova e diversa procura alle liti (“Seconda Domanda”)».