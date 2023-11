Calciomercato Juventus, social impazziti: è sbarcato a Torino

Le faccende di calciomercato sono sempre quelle che interessano la maggior parte della tifoseria della Juventus.

C’è grande curiosità attorno alla squadra di Massimiliano Allegri. Che dagli esperti non viene indicata come favorita per lo scudetto e del resto sembrano esserci in serie A squadre più attrezzate rispetto a quella bianconera. Con una rosa più lunga e con più big pronti a ruotare.

I buoni risultati maturati fin qui però ovviamente alimentano il sogno dei tifosi. Non potrebbe essere altrimenti. Considerando il fatto che la Juventus non gioca le coppe europee c’è l’opportunità di concentrare tutte le energie sul torneo di serie A. Sognare non costa nulla, sarà fondamentale anche il prossimo mercato di gennaio. Con qualche rinforzo in più ci sarebbe l’opportunità davvero di lottare per il tricolore. Ma sarà importante non perdere per strada punti preziosi, per cui concentrazione massima su quel che avverrà in campo nelle prossime settimane.

Juventus, Douglas Costa è atterrato a Torino

Ma la Juve ovviamente ha già iniziato a pensare al mercato di gennaio e non potrebbe essere altrimenti. La coperta a centrocampo è cortissima e in quel reparto ci sarà bisogno di almeno un innesto. Anche in attacco però sarebbero graditi dei volti nuovi.

Un nome che è stato fatto ultimamente è quello di Douglas Costa. L’attaccante esterno brasiliano sta infatti per diventare un parametro zero visto che la sua esperienza americana terminerà a fine dicembre. Ha già detto di essere senz’altro favorevole ad un suo ritorno alla Juventus, dove ha già giocato in passato. A “Juventibus” è stato rivelato che Douglas Costa è atterrato oggi a Torino. Soltanto una coincidenza, l’opportunità e la volontà di salutare vecchi amici. O qualcosa di più? Risposta che solo il tempo potrà darci. Intanto i social sono impazziti: in tanti sognano la sua firma fino a fine stagione.