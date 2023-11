Fiorentina-Juventus, allarme rientrato: recupero ufficiale

Fiorentina-Juventus, allarme rientrato e recupero ufficiale per Italiano. Contro i bianconeri sarà a disposizione

Si avvicina quello che per i tifosi della Fiorentina è la partita dell’anno. Lo stiamo vedendo in questi giorni, con i tifosi raccolti vicini alla squadra di Italiano che ne ha perse due di fila e che ha voglia di rifarsi. Insomma, la sentono eccome la sfida prevista domenica prossima al Franchi, alla quale anche la Juventus ci tiene, vista la classifica.

Recuperato Chiesa, che Allegri dovrebbe mandare in campo dall’inizio insieme a Vlahovic andando a comporre un attacco formato da ex, in casa viola le attenzioni erano tutte rivolte su Parisi, esterno difensivo – accostato anche alla Juve in estate – che era in dubbio. Dubbi che a quanto pare, così come riportato da tuttomercatoweb, non ce ne stanno più.

Parisi infatti ha subito solamente un colpo contro la Lazio, e quindi è a disposizione di Italiano per il big match della prossima giornata. Un problema in meno per Italiano che oltre a Dodo che si è rotto il crociato deve fare a meno anche di un altro esterno, Kayode, che in Conference League è stato abbattuto dopo pochi minuti da un intervento killer e che lo costringe a stare fuori per un poco di tempo per un problema alla caviglia.