Monica Bertini, curve, pizzo e fantasia: quell’abito rimarrà nella storia

Monica Bertini, follower e telespettatori non riuscivano a credere ai loro occhi: con quell’abito indosso, la realtà ha superato la fantasia.

Discreta e affascinante, enigmatica ed elegante. Di acqua sotto i ponti ne è passata tantissima, da quando era solo una studentessa della facoltà di Scienze della comunicazione. Un’aspirante giornalista che sognava di approdare, prima o poi, sul piccolo schermo.

Monica Bertini ha mosso i primi passi nel mondo del giornalismo a Sportitalia, nei cui studi ha condotto svariati programmi televisivi. Nel 2014 è passata a Sky ed è diventata uno dei volti di punta di Sky Sport 24, oltre che di altre trasmissione calcistiche. Il 2016 è stato l’anno del passaggio a Mediaset, di cui è ancora oggi stella indiscussa. È lei la padrona di casa e la regina assoluta di Pressing, l’amatissima trasmissione della domenica sera – e non solo – che analizza per filo e per segno le partite della giornata di campionato e approfondisce i temi caldi del momento.

Sono in tanti a pensare che senza di lei al comando Pressing non avrebbe lo stesso appeal. E forse hanno ragione loro. La Bertini fa la differenza, benché in studio siano sempre presenti professionisti del settore che sanno il fatto loro e che sanno dare un contributo determinante al dibattito. La preparazione e le curve della bella Monica, però, formano un binomio indissolubile che è garanzia, spesso e volentieri, di successo.

Che bella Monica Bertini: pizzo a volontà e raffica di like

L’ex moglie del calciatore professionista Giovanni La Camera – si sono separati dopo 10 anni di matrimonio – è insomma un punto fermo di Mediaset e, più in generale, della televisione italiana.

Nonché dei social network, avendo lei un successo incredibile anche su Instagram. L’ultima foto da lei pubblicata, in particolar modo, ha fatto impennare di parecchio il numero di interazioni sul suo profilo. Il perché è presto detto: in questa versione, tutta pizzo, curve e fantasia, Monica Bertini è semplicemente uno schianto.

Elegantissima nel suo abito nero completamente in pizzo, la giornalista sportiva ha fatto vibrare le corde del cuore dei suoi fan come non mai. Scollatura e gambe in primo piano hanno fatto il resto, facendo di questo uno dei look più memorabili di sempre.