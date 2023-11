Blitz di Conte nella casa della Juventus: risposta UFFICIALE

Blitz di Antonio Conte nella casa della Juventus: ma è una visita che non centra nulla con il futuro. Ecco cosa ha fatto l’ex tecnico dei bianconeri

Ormai i rapporti sono tornati, forse, quelli di una volta. Sicuramente Conte dopo aver lasciato la Juventus sbattendo la porta, ha riallacciato quel rapporto con la società che lo ha visto protagonista prima in campo e poi in panchina, scrivendo delle pagine importanti di storia.

E secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport ieri Antonio è stato a Vinovo. Ma non per un incontro con la società, ma per accettare un invito che gli era arrivato da un suo amico, Paolo Montero. Un invito accettato.

Blitz di Conte, sì a Montero

Conte è stato appunto nella casa della Juventus perché l’ex compagno di squadra e adesso collega gli aveva chiesto di assistere ad un allenamento del suo gruppo, quello Under 19. E Conte, adesso tranquillo a casa dopo aver lasciato il Tottenham lo scorso inverno, si è fatto vivo. Scambiando qualche idea con Paolo.

Insomma, niente di particolare, ma un incontro per discutere di pallone. Anche perché, giustamente diremmo, adesso non ci sono sentori di un possibile addio con Allegri. Il livornese sta andando bene, non ha abbandonato la barca quando era in tempesta e adesso è in un poto sicuro. Come potrebbe essere in bilico?