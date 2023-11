La Juventus lo perde gratis: il Barcellona ha detto basta

Si complica la trattativa per il big della Serie A: il Barcellona super la Juventus in vista del mercato di gennaio

Il calciomercato invernale potrebbe aprire la strada a nuove trattative piuttosto significative che potrebbero coinvolgere anche diversi club di Serie A.

Uno dei nomi più chiacchierati della Serie A negli ultimi tempi è quello di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli e protagonista dell’ultimo scudetto vinto dagli azzurri. Il centrocampista polacco è stato un tassello fondamentale nella stagione del Napoli di Luciano Spalletti e anche quest’anno con Rudi Garcia non ha perso il suo status, anzi, sembra aver addirittura alzato i giri del motore, come dimostrano i 3 gol e 3 assist in stagione fino a questo momento. La sua situazione contrattuale, però, è in bilico. A giugno 2024 il suo contratto scadrà e al momento è ancora in stand-by la pratica per il rinnovo. La Juventus sta esplorando il terreno e spera di poter prelevarlo dal Napoli a parametro zero a fine stagione. Anche il Barcellona, però, è sulle tracce dell’ex Empoli e Xavi Hernandez lo sta tenendo in grande considerazione.

Juventus, sprint del Barcellona già da gennaio: assalto a Zielinski

Il club catalano ha una situazione economica non esattamente idilliaca e, non avendo a disposizione un budget alto, può permettersi solo di intervenire su situazioni agevoli in termini di ingaggio e cifre da sborsare

Quindi giocatori liberi o in scadenza di contratto. Alla luce del contratto in scadenza di Piotr Zielinski, il Barcellona potrebbe tentare un approccio concreto già da gennaio, come sottolineato da todofichajes.com. Certamente si tratterebbe di un bel salto per il centrocampista classe ’94 che a 29 anni è in un momento cruciale della carriera. Certamente l’abbondanza a centrocampo non manca per Xavi che può contare su Pedri, Gavi, De Jong, Gundogan, Fermin Lopez. La valutazione generale di Zielinski è di circa 35 milioni di euro e De Laurentiis, nonostante il rinnovo ancora non arrivi, non sembra disposto a scendere a compromessi a gennaio. La Juventus non sembra proiettata solo su Zielinski. Cristiano Giuntoli sta valutando diversi profili, soprattutto a centrocampo e preferirebbe investire su un giocatore giovane. Il ds bianconero conosce perfettamente il centrocampista polacco, avendoci messo lo zampino nel suo trasferimento al Napoli nel 2016 ma non sembra interessato a fare follie per riprenderlo. Anche l’Inter sta esplorando il terreno per il giocatore del Napoli ma in questo momento in prima fila c’è il Barcellona.