Barcellona-Juventus, il filo diretto è clamoroso: affare sbloccato

La Juventus ha puntato il giovane talento spagnolo, in scadenza a fine stagione: Newcastle e Barcellona sono sulle sue tracce

Il calciomercato invernale potrebbe rivelarsi uno sbocco decisivo per il destino della stagione bianconera.

La Juventus si gode il secondo posto in classifica, avendo messo alle spalle sia Napoli che Milan. Il campionato, però, è lungo e per la squadra di Allegri sarà fondamentale trovare una continuità di risultati e sfruttare la mancanza di impegni europei a proprio vantaggio. Il mercato di gennaio potrebbe dare una grossa mano in questo senso, avendo diverse lacune soprattutto a centrocampo. Cristiano Giuntoli sta lavorando per rinforzare quella zona di campo ma sta guardando anche a possibili occasioni che potrebbero presentarsi. Una di queste potrebbe arrivare dalla Spagna.

Juventus, Barcellona e Newcastle: asta per Nico Williams

Come sottolineato da tuttomercatoweb, la Juventus sarebbe sulle tracce del giovane attaccante spagnolo Nico Williams.

Il classe 2002 dell’Athletic Bilbao è il più piccolo dei fratelli Williams, fratello di Inaki ed entrambi vestono la stessa maglia. Insolitamente, però, pur essendo compagni di club, non lo sono di nazionale. Inaki ha scelto di vestire la maglia del Ghana, suo paese di origine; Nico invece ha scelto la nazionale spagnola, quella del paese in cui è nato. Nico è in scadenza a giugno 2024 e non ha ancora rinnovato con l’Athletic Bilbao. Nelle ultime stagioni il suo talento sta venendo fuori in maniera sempre più evidente. Già al Mondiale in Qatar aveva mostrato qualità importanti. In Spagna, invece, ha concluso l’ultimo campionato di Liga con 6 gol e 5 assist, 9 reti e 6 assistenze complessive considerando anche la Coppa del Re. Quest’anno è ancora a secco di gol ma ha già fornito 5 assist. Predilige il ruolo di ala destra, ruolo che alla Juventus in questo momento non è sfruttato, considerando che Allegri predilige il 3-5-2 con due attaccanti centrali.

In realtà, però, Federico Chiesa è stato adattato come seconda punta, di conseguenza anche Nico Williams potrebbe agire in quella posizione. La Juventus vuole provare ad esplorare il terreno, alla luce della sua situazione contrattuale, ma deve fare i conti con una concorrenza piuttosto agguerrita. I club che più stanno addosso a Nico Williams sono Newcastle e Barcellona, due rivali non esattamente facili da superare. Difficilmente il gioiello spagnolo andrà via per meno di 40 milioni di euro, ma è altrettanto difficile che qualche club decida di sborsare a gennaio una cifra del genere, potendo aspettare giugno per prenderlo a zero.