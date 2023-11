Mollato dal Real Madrid: bomba Juve, la scelta stravolge il mercato

Il Real Madrid apre alla cessione del terzino ma il giocatore vuole restare: la Juventus lo tiene in considerazione

La Juventus ha inserito diversi nomi nella propria lista delle preferenze, naturalmente con un ordine di priorità.

Il reparto più carente è sicuramente il centrocampo che ha perso due giocatori come Paul Pogba e Nicolò Fagioli, entrambi per squalifica. Cristiano Giuntoli ha dato priorità a quel reparto per cercare di inserire almeno un tassello a gennaio. Anche in difesa, però, la società sta lavorando per rinforzare la linea centrale e le fasce. Sono tanti anche i terzini valutati dalla Juve, uno su tutti Juan Miranda dell’Athletic Bilbao, nel mirino anche del Milan. In vista di gennaio, però, potrebbe tornare in orbita anche un terzino del Real Madrid.

Juventus, Ferland Mendy è un’opportunità ma il giocatore vuole rimanere

Uno dei nomi che potrebbe tornare di moda in ottica Juventus è quello di Ferland Mendy, decisamente fuori dai piani del Real Madrid.

Ferland Mendy ©LaPresse

Il terzino francese è finito ai margini del progetto dei blancos, anche a causa degli infortuni che lo hanno condizionato.Alla luce del contratto in scadenza a giugno 2025, non è escluso che diversi club possano farsi avanti già da gennaio, per provare a prelevarlo a una cifra abbordabile. Il Real Madrid sarebbe intenzionato a lasciarlo andare ma, come sottolineato da todofichajes.com, è il giocatore stesso a voler rimanere e attualmente non sembra intenzionato a cambiare squadra. Florentino Perez ha puntato Alphonso Davies, terzino classe 2000 del Bayern Monaco, anche lui in scadenza nel 2025. Per arrivare al big della nazionale canadese, però, il Real dovrà liberare Mendy per incassare un buon bottino da poter reinvestire. L’opposizione del francese, però, fa muro e non sembra intenzionato cambiare maglia, nonostante lo scarso minutaggio a disposizione. Mendy rimane comunque un profilo da tenere in considerazione per la Juventus, se pur non sia la prima scelta per la dirigenza bianconera.