Calciomercato Juventus, firma in standby: “Troppo presto per parlarne”

Calciomercato Juventus, la firma potrebbe ancora slittare, il motivo è la tempistica, ecco cosa sta succedendo.

Nel mondo del calcio, non sono solamente i giocatori che attirano l’attenzione e l’interesse dei tifosi e degli addetti ai lavori. Spesso, le figure dei familiari e dei manager dei calciatori giocano un ruolo cruciale nel plasmare le carriere e i destini dei giocatori. Un esempio notevole di ciò è Véronique Rabiot, madre e manager del centrocampista della Juventus e della Nazionale francese, Adrien Rabiot.

In un’intervista esclusiva a Sportweek, Véronique Rabiot ha parlato del possibile rinnovo con i bianconeri, ecco cosa ha detto.

Rinnovo Rabiot, parla l’agente-mamma Véronique: “Ancora troppo presto”

Si è parlato a lungo della possibilità di un’altra estensione del contratto del centrocampsita francese, ormai stella della Juventus. Ma alla rivista in questione, la mamma che è anche l’agente, ha detto che per il momento è ancora troppo presto per parlare di rinnovo. Sicuramente incideranno molto gli obiettivi della Vecchia Signora. Certamente una qualificazione, obiettivo minimo, in Champions League potrebbe essere l’indispensabile.

Sicuramente quanto si apprende dalle parole dell’agente del francese, non si tratta di una chiusura bensì di un tempismo diverso, di aspettare ancora prima di parlare di un rinnovo, perché, come sappiamo, proprio a fine stagione scadrà effettivamente il contratto del francese con la maglia della Juventus. Rabiot, ormai legatissimo ai colori bianconeri, si è, col tempo, ritagliato un posto davvero importante in squadra, diventando, a tutti gli effetti, un insostituibile della rosa di Massimiliano Allegri che lo ha voluto fortemente anche in questa stagione. Il suo futuro però è ancora tutto da decidere con le sempre vive sirene inglesi pronte a contenderselo già dalla prossima stagione, magari da free agent se non dovesse rinnovare con i bianconeri. Ma questa eventualità, il rinnovo, non va esclusa affatto. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi mesi ma una cosa è certa, Rabiot è essenziale per questa squadra.