Allegri ha vinto ancora: addio UFFICIALE

Siamo già dentro ad un altro grande weekend calcistico che vedrà scendere in campo ovviamente anche la Juventus.

Il prossimo ostacolo della formazione bianconera è la Fiorentina di Italiano, squadra ben messa in campo e che aspira ad un piazzamento importante in questo campionato. La partita, ad oggi, si disputerà regolarmente nonostante il maltempo che nelle ultime ore ha flagellato la Toscana.

Una partita molto sentita dalle due tifoserie. La Curva Fiesole viola ha chiesto, proprio in virtù del maltempo che ha causato anche diverse vittime, il rinvio della partita senza però ottenere al momento risposta. Si vedrà nelle prossime ore se ci saranno o meno le condizioni per giocare ma al momento tutto è confermato.

Bobo Tv, si cambia: in video si presenta solo Vieri

I social danno a tutti la possibilità di esprimere e divulgare il proprio pensiero e la trasmissione “Bobo TV” su Twitch condotta dall’ex centravanti della Juventus (ma anche di Inter, Milan e Atletico Madrid) insieme ad Adani, Ventola e Cassano ha avuto un ampio seguito di pubblico. Da ieri sera però qualcosa potrebbe cambiare.

“Volevo comunicarvi che da stasera (ieri sera, ndr) ci sarò solo io alla Bobo Tv. Ringrazio Lele, Antonio e Nicola per la loro presenza e per la loro collaborazione prestata fino ad oggi. Ora andremo a creare nuovi programmi per chi ci segue da casa, nuovi format di cui vi renderò partecipi” sono le parole dell’ex bomber. Sorriderà Allegri? Spesso l’allenatore bianconero è stato al centro delle discussioni degli ex calciatori ed è stato molto criticato per lo stile di gioco della Juve.