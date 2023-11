Brasiliano messo alla porta: Allegri nei guai, lo soffiano alla Juve

Brasiliano messo alla porta: dopo l’infortunio la situazione sembra essere precipitata del tutto. L’effetto domino mette nei guai Massimiliano Allegri

Ha avuto sicuramente un impatto importante al Manchester United. In alcune circostanze è stato pure decisivo. Ma senza paura di essere smentiti qualcuno si aspettava qualcosa in più da uno come lui.

E poi ci sono stati anche i diversi infortuni che hanno di fatto bloccato il suo percorso in molte occasioni, l’ultimo nel corso di questa settimana che lo metterà fuori causa per diverse settimane con la sensazione, inoltre, che anche l’anno solare possa essere finito. La love story tra Casemiro e lo United appare ai minimi termini. Tant’è che in Inghilterra si parla di un addio quasi certo alla fine di questa stagione. Ed è per questo che, l’effetto domino che si potrebbe scatenare da una decisione del genere, potrebbe mettere nei guai Massimiliano Allegri: il sostituto infatti sarebbe un elemento che piace, eccome, alla Juventus.

Casemiro via dallo United, tutto su Joao Neves

A riportare la notizia di questo possibile interesse per il centrocampista del Benfica Joao Neves ci ha pensato El Nacional, che spiega inoltre che il rapporto con Casemiro possa considerarsi praticamente concluso.

Ten Hag ha messo gli occhi sul giocatore da un poco di tempo e ci sono delle buone possibilità che l’operazione possa andare a termine. Insomma, una situazione delineata con la Juventus che dovrà per forza di cose virare verso altri obiettivi che comunque appaiono decisamente più alla portata.