La Juventus non mette la freccia su Chiesa: ecco cosa sta succedendo

La Juventus e Federico Chiesa sono in fase di stallo in merito al rinnovo di contratto: c’è un ostacolo

Si avvicina il big match di campionato tra Fiorentina e Juventus, una partita di grande tradizione e dai numerosi incroci.

Tanti ex sono pronti a scendere in campo, Dusan Vlahovic da una parte, Arthur Melo dall’altra. Salvo ulteriori imprevisti, quella di domenica sarà la prima volta per Federico Chiesa da ex contro la Fiorentina a Firenze. Il nazionale italiano non ha ancora mai affrontato la Viola al franchi da calciatore della Juventus ma domenica dovrebbe essere regolarmente in campo. Non è ancora chiaro se partirà dal primo minuto al fianco di Vlahovic o a gara in corso, visto anche l’ottimo momento di forma di Moise Kean. Chiesa ha lasciato un gran bel ricordo al popolo viola. In 153 partite con la maglia della Fiorentina ha collezionato 34 gol e 25 assist e di fatto il club toscano ha il merito di averlo lanciato e fatto diventare grande.

Juventus, distanza con Chiesa sul rinnovo di contratto: il punto

Su Federico Chiesa è ancora in ballo la questione contrattuale che al momento è in una fase di stallo.

Il classe ’97 ha un contratto che lo lega ai bianconeri fino al 2025 ma le richieste per lui di certo non mancano, soprattutto dall’Inghilterra. Come riportato da calciomercato.com, la Juventus e l’entourage di Chiesa si trovano ancora in un momento di transizione; l’ultimo incontro con Fali Ramadani è servito per ribadire le richieste del giocatore che al momento sono distanti dalla proposta del club bianconero. C’è ancora una distanza economica piuttosto elevata, se pur non insormontabile. Chiesa è tornato ad essere determinante e sembra essersi lasciato definitivamente alle spalle gli infortuni, come dimostrano i 4 gol in 9 partite di campionato. Il figlio d’arte è stato corteggiato in estate da diversi club come Liverpool, Manchester United e Atletico Madrid ma la Juventus ha fatto di tutto per trattenerlo. La situazione rimane in stallo ma è certo che nei prossimi mesi diventerà un argomento centrale per la Vecchia Signora che vuole cercare di trattenerlo e renderlo ancora più centrale nel progetto dei prossimi anni.