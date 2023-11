Clamoroso Juventus: Vlahovic ha detto no

Clamoroso Juventus, secondo le ultime indiscrezioni Dusan Vlahovic avrebbe detto di no all’offerta bianconera. Ecco quello che è successo

Il tempo dei rinnovi è iniziato da un pezzo dentro la Juventus. Giuntoli si è infatti messo a lavoro per cercare di risolvere le questioni più spinose. E in mezzo a queste c’è anche l’accordo che riguarda Dusan Vlahovic.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport però, al momento, il centravanti serbo classe 2000 che domani scenderà in campo contro la sua ex squadra avrebbe detto di no a quella che è stata la proposta juventina di un prolungamento di contratto con annessa spalmatura dell’ingaggio in più stagioni. Una cosa che ovviamente mette a rischio il futuro del centravanti stesso dentro la Continassa, anche se per ora non è una risposta definitiva. Certo, appare difficile, se non impossibile, che Vlahovic possa cambiare idea nei prossimi mesi. Sì, futuro a rischio.