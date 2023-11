Infortunio al ginocchio, finisce KO: miraggio Juventus

Per la Juventus si sta per concludere una settimana di duro lavoro. Domani sera l’ostacolo dei bianconeri è la Fiorentina.

Una trasferta molto complicata quella che attende la formazione di Massimiliano Allegri. I viola sono molto organizzati e sognano di ottenere un piazzamento europeo. Non sarà affatto semplice portare a casa punti contro quella che è l’ex squadra di Vlahovic e Chiesa.

Proprio questi due sono tra i più attesi, ma ancora non si sa se l’allenatore sceglierà di mandarli in campo o meno dal primo minuto. Alcune scelte saranno effettuate in extremis, quando saranno valutate nel dettaglio le condizioni psicofisiche di calciatori. Quella contro i viola sarà una delle tante partite importanti che la Juventus dovrà disputare in questo mese di novembre. Nel quale si cercherà di rimanere in lizza per lo scudetto, senza perdere terreno dalle altre rivali per il tricolore. A proposito, ci sarà anche un delicato scontro diretto da giocare.

Juventus-Inter, Pavard si fa male: è in forte dubbio

Il 26 novembre infatti in calendario per la formazione di Allegri c’è un big match allo Stadium. A Torino arriverà l’Inter di Simone Inzaghi. Che per forza di cose è considerata come la squadra favorita per lo scudetto, visto che può contare su una rosa con ricambi di spessore in tutti i reparti.

Proprio i nerazzurri però probabilmente perdono una pedina importante. Il difensore Pavard infatti durante il match di oggi contro l’Atalanta ha subito un serio infortunio ed è uscito poco dopo la mezzora. L’ex Bayern Monaco dopo un contrasto aereo si è accasciato al suolo toccandosi il ginocchio sinistro. Per lui si ipotizza una brutta distorsione, viste le reazioni anche di chi stava in campo. Serviranno ovviamente esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio, ma la sua presenza contro la Juve è in forte dubbio.