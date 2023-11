Scatto Juventus: arriva gratis dal Manchester City

Ormai il tempo stringe per la Juventus è arrivato già il momento di concentrarsi sul prossimo ostacolo chiamato Fiorentina.

La formazione di Massimiliano Allegri vuole proseguire nella sua marcia verso le zone altissime della graduatoria. Ottenere i tre punti contro i viola sarebbe una grande soddisfazione da regalare alla propria tifoseria. Anche se ovviamente l’obiettivo primario è quello di non perdere terreno dalle altre rivali.

Conquistare un piazzamento utile per la zona Champions League è il traguardo primario che la Juventus si è prefissa per questa stagione. Giocare in Europa rappresenta una vetrina internazionale molto importante per il club così come lo sono gli introiti che questo torneo garantisce. Nessuno parla del sogno scudetto ma i bianconeri sperano di riuscire a rimanere in corsa per questo obiettivo fino alla fine. Sperando magari che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli riesca a portare alla corte di Massimiliano Allegri dei volti nuovi nella sessione invernale di trasferimenti.

Juventus, Phillips il prescelto: può arrivare in prestito secco

La priorità, come detto più volte, per i bianconeri è rappresentata dal centrocampo. Senza Fagioli e Pogba Allegri ha meno scelte, la coperta è corta e serve qualcuno che possa entrare regolarmente nelle turnazioni. Soltanto avendo una rosa all’altezza si potrà sognare qualcosa di importante.

Ci sono diversi nomi che la Juventus sta seguendo per rinforzarsi, ma bisogna pur sempre fare i conti con il bilancio. E’ per questo motivo che il club – come ha rivelato La Gazzetta dello Sport – sta accelerando su un obiettivo. Vale a dire Kalvin Phillips, centrocampista del Manchester City e della nazionale inglese. Mediano di corsa e di sostanza, sarebbe senz’altro una pedina gradita ad Allegri. Il City ha aperto alla possibilità di cedere il calciatore in prestito secco fino a giugno, di fatto un arrivo senza l’esborso di alcuna cifra, ovviamente escluso l’ingaggio. L’affare pare destinato a decollare.