Quando il web dà ragione ad Allegri: il gol lo ‘firma’ Max

Il web dà ragione ad Allegri: l’allenatore ha avuto la risposta che voleva da Fabio Miretti. E’ lui il man of the match contro la Fiorentina

La Juventus ci ha messo 10 minuti a sbloccare il big match dell’11ª giornata di Serie A contro la Fiorentina, grazie alla rete di Fabio Miretti.

Il gioiello scuola Next Gen si è finalmente sbloccato nella massima serie, mettendo in discesa la partita per i bianconeri e regalando 3 punti fondamentali che tengono la Juve a distanza ravvicinata dall’Inter, confermando il secondo posto. Il centrocampista classe 2003 ha cercato a lungo la prima rete in Serie A, trovandola alla sua seconda stagione ufficiale in prima squadra. Adesso il giovane centrocampista italiano può diventare una risorsa preziosa per Allegri, alla luce dell’emergenza a centrocampo della Vecchia Signora che deve fare i conti con assenze che a inizio stagione non erano previste.

Juventu, Miretti nuova risorsa per Allegri: primo gol in Serie A

Era da tanto tempo che Fabio Miretti aspettava questo momento, quello del primo gol in Serie A. Ha dovuto aspettare più di un’intera stagione, passando anche da tante panchine. La perseveranza, però, alla fine lo ha premiato.

Il gol lo ha trovato in un match non banale, quello tra Fiorentina e Juventus, aprendo le marcature dopo 10 minuti dall’inizio del primo tempo che ha permesso alla squadra di Allegri di gestire il vantaggio e portare a casa la vittoria. Una rete arrivata da un inserimento senza palla e da un’ottima chiusura dell’azione sul primo palo, sul servizio di Kostic. Quel tipo di giocata che sta mancando al centrocampo bianconero, in una stagione in cui Allegri si è ritrovato improvvisamente senza Pogba e Fagioli, entrambi squalificati rispettivamente per doping e calcio scommesse. Le soluzioni a centrocampo per il club bianconero stanno venendo a mancare, con i soli Locatelli, Rabiot e McKennie a tenere in piedi il reparto. Adesso, però, Allegri ha una nuova risorsa e deve seriamente considerare di aumentare il minutaggio di Miretti che ha sfruttato perfettamente l’occasione da titolare per bucare la difesa della Fiorentina. Lo stesso Allegri aveva sottolineato come a Miretti mancasse l’appuntamento col gol. I tifosi hanno sottolineato la predizione di Max attraverso vari commenti su Twitter.

Allegri aveva detto: “miretti deve segnare di più”

Taaaaaac

IL DEMIURGO pic.twitter.com/FziPZTgiF4 — Buoni rapporti ♥️ (@_padretempo_) November 5, 2023

Con la rete realizzata contro la Viola, Miretti ha stabilito un record personale: ha segnato in tutte le categorie dai pulcini in su. Mancava soltanto la prima squadra ma ha rimediato contro una delle rivali storiche della Vecchia Signora. Primo squillo del campionato per il classe 2003 che adesso può scrollarsi di dosso un pò di tensione.