Juventus, Allegri getta acqua sul fuoco: “Altri più attrezzati di noi”

La Juventus è riuscita a portare a casa l’intera posta in palio dalla trasferta sul campo della Fiorentina di Italiano.

Un match combattuto fino all’ultimo minuto, con i bianconeri che sono riusciti a spuntarla grazie alla rete segnata da Miretti. Tre punti d’oro che consentono all’undici di Allegri di reggere il passo dell’Inter e allo stesso tempo guadagnare terreno su altre rivali per la zona Champions League.

Il match si è messo bene per la Juventus dopo appena dieci minuti, quando Miretti si è fatto trovare pronto su un cross dalla sinistra di Kostic. Il centrocampista ha messo nel sacco portando in vantaggio la sua squadra. La Fiorentina ovviamente non si è arresa e ha cercato subito di replicare. Trovando però sulla sua squadra una Juve molto ben organizzata. Con una difesa solida pronta a sventare ogni possibile assalto. Al triplice fischio finale ovvia la soddisfazione dei bianconeri per questo ennesimo successo.

Juventus, Allegri non vuol sentir parlare di scudetto

Felice della prova della sua squadra Massimiliano Allegri, che ai microfoni di Dazn a termine della contesa si è detto “soddisfatto per i tre punti ma soprattutto di come i ragazzi hanno giocato questa partita. La Fiorentina non è affatto un avversario semplice da affrontare” sono le sue parole.

Trovato il gol con Miretti, la Juve ha poi rintuzzato gli attacchi dei viola. “Abbiamo sofferto di più nel corso del primo tempo, con Szczesny che ha fatto tre parate importanti” ha spiegato il tecnico. Che non vuole sentir parlare di scudetto: “Non bisogna parlarne, bisogna guardare avanti e pensare che ci sono squadra come Inter, Milan e Napoli che in questo momento sono più attrezzate di noi. Abbiamo un bel gruppo ma anche tanti ragazzi giovani”.