30 milioni di euro: la Juve lo prende a gennaio e sistema l’attacco

Si lavora al futuro in casa Juventus e non potrebbe essere altrimenti, il calciomercato è un argomento sempre d’attualità.

Siamo in una fase molto delicata della stagione, con la squadra bianconera impegnata a rimanere nelle prime posizioni della graduatoria. Oggi l’avversario è la Fiorentina e non sarà facile riuscire a raccogliere un risultato positivo. Servirà grande concentrazione e consapevolezza dei propri mezzi.

Non ci sono dubbi su quella che è la volontà della società, quella di voler centrare il traguardo minimo della qualificazione alla prossima Champions League. Il quarto posto dunque è l’obiettivo, ma è chiaro che i tifosi sognano in grande e vorrebbero vedere la loro squadra portare a casa lo scudetto. Il tricolore manca del resto da tanto a Torino. Ma per poter duellare con le altre squadre, soprattutto l’Inter, ci sarà bisogno di fare nuovi investimenti. La prossima sessione di calciomercato è alle porte e per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli c’è lavoro in vista.

Juventus, per Berardi pagamento dilazionato in più anni

La priorità a gennaio della Juve rimane quella di trovare almeno un nuovo centrocampista. Bisognerà fare uno sforzo per allungare una rosa priva di pedine importanti come Pogba e Fagioli. Ma non è detto che i bianconeri non possano accogliere anche un nuovo attaccante.

Come spiega il Corriere dello Sport, stavolta potrebbe essere davvero la volta buona per vedere Berardi con la maglia della Juventus. L’attaccante del Sassuolo vuole cambiare aria e provare l’esperienza di giocare in una big. I neroverdi valutano il loro calciatore 30 milioni di euro e sarebbero disposti a dilazionare il pagamento in più anni come avvenuto per Locatelli. Un affare per il quale dunque potrebbe arrivare la fumata bianca, che potrebbe far compiere un salto di qualità all’undici di Allegri.