Rinvio Fiorentina-Juventus, è arrivata la decisione ufficiale sul match in programma questa sera in Toscana. Ecco la nota dell’osservatorio sulle manifestazioni sportive

Se ci sono stati dei dubbi fino a poche ore dall’inizio del match, adesso non ce ne sono più. Da parte dell’osservatorio sulle manifestazioni sportive è arrivato un comunicato che fa chiarezza in maniera definitiva sulla gara tra la Fiorentina e la Juventus in programma questa sera al Franchi di Firenze.

“In relazione alla partita di calcio Fiorentina-Juventus in programma questa sera allo stadio Franchi di Firenze, l’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, preso atto delle determinazioni della Lega Calcio di serie A e sentite le Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza di Firenze, ha valutato che sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, di competenza dell’organismo e delle stesse Autorità di pubblica sicurezza, non ricorrono i motivi per disporre un divieto di svolgimento con rinvio della partita ad altra data. L’Osservatorio ha valutato, altresì, che per lo svolgimento dell’incontro di calcio di questa sera sono state destinate risorse delle forze dell’ordine non sottratte in alcun modo da quelle impegnate nelle attività di soccorso alla popolazione colpita dall’alluvione”.

Rinvio Fiorentina-Juventus, decisione ufficiale

Si gioca, ormai di dubbi non ce ne stanno più. Il match tra la squadra di Massimiliano Allegri e quella di Italiano andrà regolarmente in scena nella serata di oggi. Come annunciato ieri la Fiesole, la storica curva della Fiorentina, non ci sarà.