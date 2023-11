Sfida scudetto Juve-Inter: il campione d’Europa sbarca in Serie A

Sfida scudetto Juve-Inter, bianconeri e nerazzurri si iscrivono alla corsa per il giocatore che a luglio andrà in scadenza.

Difesa bunker. Ancora una volta la retroguardia bianconera, organizzatissima, ha finito per fare la differenza. Nella trasferta di Firenze, ieri sera, è stato il reparto arretrato l’assoluto protagonista di una partita che la Juventus è subito riuscita a mettere sui binari giusti, trovando il gol del vantaggio con Miretti.

Una rete fondamentale, originata da un errore della difesa viola, che ha permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di fare ciò che in questo momento sa fare meglio: difendersi e chiudere ogni spazio all’avversario. Non sono mancate, ovviamente, le critiche nei confronti del tecnico livornese, accusato di praticare un gioco vecchio ed ormai superato. Ma, per adesso, gli esteti del calcio possono anche rassegnarsi: fino a quando la Juve continuerà a mietere vittorie su vittorie avrà ragione l’allenatore bianconero. La Signora, infatti, a Firenze ha raccolto il quarto successo consecutivo, nonché il sesto risultato utile di fila. Per rintracciare l’ultima (e unica) sconfitta bisogna tornare allo scorso settembre, quando Chiesa e compagni andarono a sbattere contro il Sassuolo.

Sfida scudetto Juve-Inter, derby d’Italia per Thiago Alcantara

La sensazione è che Allegri voglia limitare il più possibile i danni almeno fino al mercato di gennaio, quando dovranno per forza arrivare i sostituti di Pogba e Fagioli.

Tanti i nomi che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta valutando. Qualcuno spendibile anche per la prossima estate, come ad esempio Thiago Alcantara, centrocampista brasiliano (ma naturalizzato spagnolo) del Liverpool. Il giocatore nativo di San Pietro Vernotico – il padre all’epoca vestiva la maglia del Lecce – lo scorso aprile ha compiuto 32 anni ed a luglio 2024 andrà in scadenza di contratto. Limitato dagli infortuni nelle ultime due stagioni, difficilmente resterà in Inghilterra. Secondo il portale iberico Fichajes.net, starebbero pensando a lui anche due squadre italiane, Juventus e Inter.