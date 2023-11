Vlahovic sbeffeggia i tifosi della Fiorentina: il video diventa virale

Vlahovic sbeffeggia i tifosi della Fiorentina: nel mirino di fischi e qualche insulto, il centravanti della Juventus si toglie i sassolini a fine match

Nel momento in cui è entrato in campo a ispezionare il terreno di gioco insieme ai compagni, Vlahovic è stato subito quello più bersagliato dalla tifoseria della Fiorentina e qualcuno giura anche di aver sentito qualche coro razzista.

Non si sono lasciati bene, i toscani e il centravanti. Anzi, i toscani non hanno dimenticato il passaggio alla Juventus di ormai due anni fa quasi. I fischi ovviamente ci stanno, ci possono essere, un modo onesto di esprimere il proprio disappunto. Gli insulti invece sono un’altra cosa. A fine partita poi Dusan, toccato probabilmente nell’intimo dalle paroline che gli sono state rivolte dal popolo viola, ha risposto.

Vlahovic e il video virale

Nel momento del fischio finale del match, quando si dirigeva insieme ai compagni verso il settore ospiti per salutare i bianconeri, Vlahovic che continua ad essere anche in quel momento l’attenzionato numero uno dei tifosi della Fiorentina si toglie come detto qualche sassolino.

“La prossima volta vincete” è il labiale che viene pizzicato al classe 2000 che ieri è entrato in campo nel secondo tempo. Fiero di aver portato a casa con la sua squadra tre punti pesantissimi che permettono in un colpo solo di allungare sulle dirette concorrenti per un posto nella prossima Champions League. Una serata importante, una squadra unita che lotta con tutte le forze che ha verso un unico e solo obiettivo. In questo modo si può arrivare lontano.