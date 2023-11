Post enigmatico di Vlahovic: comunicazione UFFICIALE

Il bomber bianconero ha rilasciato un messaggio, decisamente enigmatico, sul suo portale social di riferimento: Instagram.

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, dopo la partita di ieri sera, nella trasferta di Firenze, dove i bianconeri sono riusciti a vincere per uno 0-1 davvero da ‘corto muso’, con una difesa solida e assolutamente di gestione, ha fatto parlare di sè per un messaggio enigmatico pubblicato sul suo profilo Instagram.

Il messaggio è il seguente: “No matter the situation, never let your emotions overpower your intelligence” che tradotto significa “Non importa la situazione, non lasciare mai che le tue emozioni prevalgano sulla tua intelligenza“.



Il messaggio potrebbe essere un riferimento ai suoi ex tifosi, che ieri, purtroppo, in alcune parte, sono stati protagonisti in negativo di cori beceri indirizzati proprio al loro ex storico. Ma il messaggio dopo lo vede a bordo campo, proprio al Franchi, con tanto di emoticon con la corona, come per dire, che, adesso, lui pensa solo a fare il meglio sul campo. Ieri sera Vlahovic non è stato protagonista della gara ma sicuramente il suo contributo sarà essenziale nella sfida ‘scudetto’ contro l’Inter.

Una partita che, mai come oggi, potrebbe valere tanto per i bianconeri soprattutto visto che la Juventus è adesso piazzata seconda in classifica proprio dietro l’Inter a +2 punti. Ovviamente i nerazzurri sono favoriti, sia come rosa ma anche come cambi, una squadra costruita per vincere ma la solidità difensiva della Juventus mixata all’ottimo cinismo che sta garantendo risultati positivi consecutivi, potrebbero essere l’arma giusta per affrontare una squadra di rilievo come l’Inter. Dopo la sfida di Cagliari, infatti, i bianconeri andranno proprio ad affrontare la super sfida contro i nerazzurri in casa, una partita essenziale per tanti motivi.