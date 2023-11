Altro che Chiara Ferragni: Michela Persico accavalla le gambe e il web esplode

Chiara Ferragni è già stata superata: Michela Persico l’ha fatto meglio di lei e il popolo dei social è impazzito.

Nessuna, questo è poco ma sicuro, lo farà mai come Sharon Stone. E non perché non ci sia nessuno al mondo con il suo stesso grado di sex appeal, ma perché è davvero difficile, in questo caso più che mai, che l’allieva possa anche solo lontanamente sperare di superare la maestra.

Chiara Ferragni è stata brava, bravissima, ma era distante anni luce dall’oggettiva maestria della regina di Basic Instinct. Colei che nella famosissima scena dell’accavallamento di gambe toccò vette talmente alte, in termini di erotismo, da aver regalato l’eternità a quel pezzo di sceneggiatura. In tante hanno cercato di replicarla, ottenendo anche dei risultati piuttosto soddisfacenti, ma siamo ben lontani dalla perfezione.

Chi invece ci è andata molto vicino è Michela Persico, moglie del calciatore Daniele Rugani. La Ferragni si era spudoratamente travestita da Sharon Stone in occasione del suo megaparty di Halloween, mentre la sensualissima wag tutta curve e onde bionde ha agito nelle scorse ore ed è stata un po’ meno spudorata dell’imprenditrice digitale.

Michela Persico batte Chiara Ferragni: si vede tutto

Non c’era, dietro le sue foto, la volontà di replicare la mitica scena di Basic Instinct. La Persico voleva solo mostrare il look in perfetto stile Jessica Rabbit e, nel farlo, ha contemporaneamente regalato ai follower una nuova interpretazione dell’accavallamento di gambe più famoso della storia.

La bella Michela aveva una frangetta che le donava molto e un colore di capelli più caldo, tendente al rosso. Le stava benissimo, così come le stava d’incanto l’abito bianco con il quale si è palesata sui social network per esibire l’hairstyle. E in uno degli scatti in questione posa come la Stone, seduta su una poltroncina, mentre indossa un abito bianco “rivelatore”.

Rivelatore nella misura in cui mostra tutte le curve deliziose della wag e anche qualcosina in più, dato il modo in cui, appunto, ha posizionato le sue gambe lady Rugani. C’è davvero bisogno di chiedere, allora, come mai il web sia esploso dopo la pubblicazione di questo scatto a luci rosse?